Universidad de Chile jugará este jueves su partido más importante en lo que va del año. Los azules recibirán a Alianza Lima por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en busca de inscribirse entre los cuatro mejores del certamen internacional.

Sin embargo, la tarea no será fácil. En la ida, los laicos rescataron un empate que a muchos dejó con gusto a poco debido a la superioridad numérica que tuvieron en el complemento debido a la expulsión de Carlos Zambrano. Por ello, están obligados a ganar para sellar la clasificación.

😓 La gran preocupación de U de Chile vs Alianza Lima

Ante los incaicos los universitarios necesitan goles. Por esta razón, el desempeño de los delanteros de la U a nivel internacional preocupa en el Centro Deportivo Azul.

Y es que considerando la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, los arietes azules han estado al debe. De hecho, los únicos que han logrado marcar han sido Lucas Di Yorio (un gol en 664 minutos) y Nicolás Guerra (un gol en 367 minutos).

Rodrigo Contreras y Leandro Fernández no han conseguido festejar en competencias internacionales este año, lo que complica a Universidad de Chile de cara a la revancha frente a Alianza Lima.

Los números de los delanteros de U de Chile:

Lucas Di Yorio: 1 gol en 664 minutos (6 partidos en Libertadores y 4 en Sudamericana)

Nicolás Guerra: 1 gol en 367 minutos (6 partidos en Libertadores y 3 en Sudamericana)

Rodrigo Contreras: 0 goles en 262 minutos (5 partidos en Libertadores y 4 en Sudamericana)

Leandro Fernández: 0 goles en 320 minutos (6 partidos en Libertadores y 1 en Sudamericana)

⚽ U de Chile se refugia en sus volantes

Por el contrario, la U de Chile confía en el poderío goleador de sus volantes para intentar alcanzar las semifinales de la Copa Sudamericana.

Esto porque los máximos goleadores de la U en el plano internacional este 2025 son Charles Aránguiz y Lucas Assadi con cuatro conquistas cada uno.

