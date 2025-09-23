Universidad de Chile y Alianza Lima se verán las caras este jueves en el partido más importante del año para ambos. Azules e incaicos buscarán el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana en una llave que está completamente abierta tras el 0-0 de la ida.

En Perú son conscientes de la dificultad del cruce ante la U y así lo manifestó el plantel blanquiazul que en las últimas horas emprendió rumbo a nuestro país para el trascendental compromiso.

😮 El caótico viaje de Alianza Lima

Este martes la delegación de Alianza Lima, incluidos los jugadores que no verán acción como el expulsado Carlos Zambrano, viajó a nuestro país donde esperan inscribirse entre los cuatro mejores de la Sudamericana. El traslado no estuvo exento de complicaciones debido al número de hinchas y periodistas que esperaba al plantel en el Aeropuerto de la capital peruana.

Previo a subirse al avión, el atacante Eryc Castillo anticipó que el duelo ante la U de Chile será “complicado, muchachos. Va a ser jodido, bravo”.

Pese a ello, envió un esperanzador mensaje a los hinchas limeños. “Que confíen, que confíen en nosotros”, completó.

🎙️"Partido muy complicado, será JODIDO y bravo. Que el hincha de Alianza Lima confíe en nosotros".



Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima, previo el viaje a Chile.



🎥 @raulchavezpa pic.twitter.com/jJJ9qMp8Qv — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) September 23, 2025

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile vs Alianza Lima?

La U de Chile vs Alianza Lima se enfrentarán por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Fecha: Jueves 25 de septiembre

Hora: 21:30

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

