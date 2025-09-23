El choque entre la U de Chile vs Alianza Lima se transformó en uno de los duelos más esperados de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras el empate sin goles en Lima, la llave se traslada a Coquimbo con la ilusión intacta para los azules y con la presión de alcanzar las semifinales.

Más allá de lo futbolístico, el partido genera dudas entre los hinchas: ¿qué pasa si se repite la igualdad?, ¿hay tiempo extra?, ¿cuentan los goles de visita? La respuesta está en el reglamento oficial de la Conmebol, que establece criterios claros para este tipo de definiciones.

❓ ¿Qué pasa si hay igualdad entre la U de Chile vs Alianza Lima en Coquimbo?

El reglamento oficial (artículo 2.4.4) de la Copa Sudamericana 2025 indica que, en caso de igualdad en cuartos de final, el clasificado se define bajo dos criterios:

Diferencia de goles en la serie. Tiros penales, si la igualdad persiste.

No se consideran goles de visita ni se contempla tiempo extra. Por eso, cualquier empate en Coquimbo, sumado al 0-0 de la ida, llevará directamente a una definición desde los doce pasos.

⚽ ¿Qué resultados necesita la U de Chile para clasificar a semifinales?

La llave entre la U de Chile vs Alianza Lima está abierta y cualquier detalle puede marcar la diferencia. Después del 0-0 en Lima, todo se resolverá en Coquimbo y estos son los panoramas que pueden vivir los azules:

Si la U de Chile gana en Coquimbo: asegura de inmediato su paso a semifinales, sin importar la diferencia de goles.

asegura de inmediato su paso a semifinales, sin importar la diferencia de goles. Si la U de Chile empata con Alianza Lima: el clasificado se definirá en tanda de penales, ya que no corre la regla del gol de visita ni existe tiempo extra.

el clasificado se definirá en tanda de penales, ya que no corre la regla del gol de visita ni existe tiempo extra. Si la U de Chile pierde en la revancha: quedará eliminada de la Copa Sudamericana 2025 y su camino internacional se detendrá en cuartos de final.

Resultado en Coquimbo Qué pasa con la U de Chile Victoria de la U de Chile Clasifica directo a semifinales Empate La definición será por penales Derrota Queda eliminada del torneo

⏱️ ¿Se juega tiempo extra en el U de Chile vs Alianza Lima?

No. En la Copa Sudamericana 2025 no existe prórroga en cuartos de final. Si hay igualdad tras los 90 minutos reglamentarios, la definición será directamente por penales.

🏟️¿A qué hora juegan la U de Chile vs Alianza Lima la revancha por Sudamericana?

El partido de vuelta entre U de Chile y Alianza Lima se disputará el jueves 25 de septiembre a las 19:30 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo. La Conmebol determinó que se juegue a puertas cerradas como sanción tras los incidentes ocurridos en la serie contra Independiente.

🔥 ¿Qué antecedentes recientes marcan la llave U de Chile vs Alianza Lima?

En la ida en Matute, ambos equipos tuvieron ocasiones claras, pero el marcador se mantuvo 0-0. Los locales sufrieron la expulsión de Carlos Zambrano, lo que condicionó su juego. Por su parte, la U perdió a Marcelo Díaz por lesión para la vuelta, y todo indica que será reemplazado por Rodríguez “Bigote” en el mediocampo.

📣 Toda la cobertura del U de Chile vs Alianza Lima —con formaciones, transmisión, minuto a minuto y resultados de la Copa Sudamericana 2025— está en Al Aire Libre.