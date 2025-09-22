U de Chile recibe a Alianza Lima en Coquimbo este jueves 25 de septiembre, en el duelo de revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En la ida, La U perdonó a Alianza y dejó la serie abierta ante el conjunto peruano. Los universitarios no supieron aprovechar su superioridad futbolística y numérica en Matute.

Si bien parece que la U de Chile dejó pasar una buena oportunidad, el empate en Lima no fue malo, según el modelo de predictivo de Al Aire Libre, y los estudiantiles mejoraron muchísimo sus probabilidades de avanzar a semifinales.

🧮Modelo predictivo se inclina por la U de Chile

Para pronosticar este partido entre la U de Chile y Alianza Lima usamos como base nuestro modelo matemático para proyectar el Campeonato Nacional. Es decir, utilizamos 7 variables con datos objetivos de la U y Alianza, para luego usar esa información y simular el partido de revancha.

Una vez procesados los datos, el resultado es el siguiente:

🇨🇱Gana la U: 71,2%

🤝Empate: 12,6%

🇵🇪Gana Alianza: 16,2%

¿Por qué mejoró tanto la probabilidad de la U? Básicamente, porque salió viva de un estadio donde rivales mucho mejor calificados (matemáticamente) perdieron.

Además, Se considera que deportivamente Alianza ha sido mucho más inestable que la U a lo largo de la temporada y la carga de partidos ya le está pasando la cuenta.

El modelo, además, indica que la U de Chile tiene un 77,4% de probabilidades de llegar a las semifinales de la Copa Sudamericana.

📡¿Quién transmite U de Chile contra Alianza Lima?

El duelo de revancha entre la U y Alianza será transmisión exclusiva de DirecTV, a través de su canal DSports y la plataforma de streaming DGO.

📆¿Cuándo juega U de Chile contra Alianza Lima?

📆Fecha: 25 de septiembre

⏰Hora: 21:30

🏟️Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo