Lanús se convirtió en el posible rival de U de Chile en semifinales de la Copa Sudamericana: el elenco argentino dio la sorpresa y eliminó a Fluminense en el estadio Maracaná con un empate 1-1 (2-1 en el global).

Para que se concrete el cruce chileno-argentino en el torneo continental, la U debe eliminar a Alianza Lima este jueves en Coquimbo, en la vuelta de una llave que está 0-0 tras la ida en Perú.

⚽ Los goles de Fluminense vs Lanús en Copa Sudamericana

Fluminense salió con todo y asfixió al elenco de Lanús: el gol de los brasileños llegó en los 20 minutos gracias a Agustín Canobbio, delantero uruguayo que es figura en Río de Janeiro, pero que tiene las puertas cerradas en su selección por diferencias con Marcelo Belsa.

No obstante, el empate para el Granate llegó en los 67’ a través de Dylan Aquino, gran figura del compromiso, quien con irreverencia guió a su equipo a la ronda de cuatro mejores de la Copa Sudamericana.

😱 Incidentes en el Fluminense vs Lanús

La nota negativa de la jornada la pusieron los incidentes en el entretiempo, los que enfrentaron a policías brasileños con hinchas de Lanús.

Por el lado de los argentinos denunciaron golpes de los uniformados sin provocación alguna. Lo cierto es que el entretiempo se extendió por} 36 minutos en medio de la preocupación de los jugadores. Por suerte la situación no pasó a niveles más graves aún.

