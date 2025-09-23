Otra vez hay problemas en la Copa Sudamericana: se registran incidentes en el duelo de Fluminense vs Lanús, el que definirá el rival de U de Chile o Alianza Lima para semifinales del torneo.

Los hechos ocurren en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, retrasando el inicio del segundo tiempo, ya que los jugadores del elenco argentino no quieren comenzar con el entretiempo.

Resulta que en pleno entretiempo, parte de la policía brasileña presente en el recinto ingresó al sector de la barra de Lanús y comenzó a castigar con golpes a los presentes, según ellos de forma injusta.

Otros se arrinconaron para evitar recibir golpes, mientras futbolistas del club visitante se negaron por varios minutos a participar del encuentro mientras no se solucionara el tema.

Los jugadores de Fluminense, sin entender nada, esperaban por el juego y el árbitro Jesús Valenzuela trataba de empatizar con ambas partes. Finalmente el encuentro se reanudó después de 36 minutos de descanso y con los ánimos “calientes”.

