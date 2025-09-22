El empate sin goles frente a la U de Chile en Copa Sudamericana dejó un poco golpeado a Alianza Lima, que ya venía de perder ante Deportivo Garcilaso en la Liga 1 de Perú. Por eso el equipo de Néstor Gorosito buscó recuperar la moral y lo hizo con una contundente goleada.

Los blanquiazules le mandaron una señal de poder a la U y con equipo alternativo aplastaron a Comerciantes Unidos por 4 a 0.

🔥Alianza recuperó a La Roca y le manda recado a la U

Pedro Aquino, La Roca, es una de las estrellas de Alianza, pero que no había podido demostrar mucho con la camiseta de los íntimos.

Eso hasta anoche, cuando anotó su primer gol en el conjunto aliancista, lo que le da un empuje mayor para el duelo frente a la U de Chile del próximo jueves 25 de septiembre.

Tras el encuentro, Aquino dijo que “si nosotros entramos con esa intensidad de la Sudamericana, vamos a sacar buenos resultados, el equipo entendió que si metemos esa intensidad, puede funcionar este Alianza”.

“Estamos preparados, vine a aportar mi granito de arena, el que jugará ese día, lo hará de la mejora manera. Al hincha le pido que sigan apoyando, que van a encontrar un Alianza fuerte“, cerró La Roca, quien no tiene la titularidad asegurada frente a la U de Chile.

📡¿Dónde mirar U de Chile contra Alianza Lima?

El partido de revancha entretela U de Chile y Alianza Lima se podrá ver en Chile de forma exclusiva por DirecTV, ya sea en su señal DSports o en la plataforma streaming DGO.