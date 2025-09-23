El partido entre la U de Chile vs Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 puede terminar con un dramatismo máximo: los penales. El empate 0-0 en Matute dejó la serie abierta y, en caso de repetirse la igualdad en Coquimbo, el reglamento de la Conmebol manda que la clasificación se resuelva desde los doce pasos.

En ese escenario, los focos estarán sobre Gabriel Castellón, arquero azul, y Guillermo Viscarra, portero de los íntimos. Ambos tienen una amplia trayectoria, pero con realidades distintas en este rubro.

❓ ¿Cómo le va a Gabriel Castellón en los penales?

El arquero chileno, de 32 años, acumula una experiencia sólida en el fútbol nacional y ha enfrentado más de 30 penales oficiales a lo largo de su carrera en clubes como Santiago Wanderers, Huachipato y Universidad de Chile.

Penales atajados: 7

7 Penales no atajados: 28

28 Eficacia aproximada: 20%

Castellón ha detenido lanzamientos de referentes como Esteban Paredes, Leonardo Gil y Fernando Zampedri, lo que le da un plus de confianza para instancias decisivas. En la U, ya vivió definiciones de Copa Chile y ha mostrado personalidad en momentos clave.

❓ ¿Cuál es la estadística de Guillermo Viscarra en penales?

El boliviano de 32 años, actual arquero de Alianza Lima y con 32 partidos internacionales en su selección, tiene un registro más bajo que su par azul cuando se trata de penales.

Penales atajados: 5

5 Penales no atajados: 40

40 Eficacia aproximada: 11%

En competiciones internacionales como la Copa Libertadores y Eliminatorias Sudamericanas, Viscarra ha sufrido ante lanzadores de peso como Neymar, Enner Valencia y Lucas Beltrán. Su rendimiento en penales ha sido un punto débil en su carrera, algo que preocupa a la hinchada aliancista si la serie se define desde los doce pasos.

⚖️ Castellón vs Viscarra: ¿Quién tiene ventaja en una definición desde los doce pasos?

Con los números en la mano, Gabriel Castellón aparece con mejor porcentaje de eficacia en comparación a Guillermo Viscarra. El chileno ha mostrado capacidad para leer a los lanzadores y mantener la calma en instancias de presión, mientras que el boliviano carga con una estadística menos favorable.

Sin embargo, las tandas de penales siempre tienen un componente emocional y de nerviosismo que puede cambiarlo todo. La preparación previa y la concentración durante la serie serán determinantes para ambos arqueros.

Comparativa: eficacia en penales — Gabriel Castellón vs Guillermo Viscarra

Números Gabriel Castellón Guillermo Viscarra Club / País Universidad de Chile (CHI) Alianza Lima (PER) Edad / Altura 32 años · 1,88 m 32 años · 1,91 m Selección Chile (-) Bolivia (32 PJ) Penales atajados (carrera) 7 5 Penales no atajados (carrera) 28 40 Eficacia aproximada 20% 11% Lanzadores destacados enfrentados Esteban Paredes, L. Gil, Fernando Zampedri, B. Carrasco, Mauricio Pinilla Neymar, Enner Valencia, Lucas Beltrán, Óscar Cardozo, Federico Girotti

📣 Toda la cobertura del U de Chile vs Alianza Lima —con formaciones, minuto a minuto, transmisión y resultados de la Copa Sudamericana 2025— está en Al Aire Libre.