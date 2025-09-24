El partido entre la U de Chile vs Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 ya estaba rodeado de tensión: sanción de Conmebol, incidentes anteriores en Avellaneda y hostilidades entre hinchas. Ahora, a pocas horas del choque en Coquimbo, el árbitro designado por el ente rector suma más picante a la historia.

La elección de Carlos Betancur no pasó inadvertida. En Perú, su nombre ya levantó suspicacias por un registro favorable a equipos de ese país, mientras que en Chile también arrastra antecedentes polémicos en torneos Conmebol. Así llega el juez colombiano a un duelo caliente que definirá al semifinalista.

🟨 ¿Quién es Carlos Betancur, árbitro de U de Chile vs Alianza Lima?

Carlos Betancur tiene 43 años, es oriundo del Valle del Cauca y debutó como árbitro profesional en 2012. Con más de 250 partidos en su historial, acumula 1.355 tarjetas amarillas, 43 expulsiones directas y 87 penales sancionados.

Ya dirigió en Chile y Sudamericana: en 2023 estuvo en el Palestino vs San Lorenzo (0-0) y en 2024 protagonizó la polémica al anular un gol legítimo de Coquimbo Unido frente a Racing, incluso tras revisar el VAR.

🤔 ¿Cómo le ha ido a Carlos Betancur con equipos peruanos y chilenos?

El dato que más preocupa a la U: los equipos peruanos nunca han perdido con él en cancha. Betancur dirigió el triunfo de Melgar sobre Athletico Paranaense (2021) y la victoria de Sporting Cristal frente a Bolívar (2025).

Con equipos chilenos, su desempeño dejó mal sabor. En 2024, en Coquimbo vs Racing, anuló un gol válido de Andrés Chávez que pudo cambiar la historia del partido.

❓ ¿Qué polémicas ha protagonizado Carlos Betancur en Colombia?

En su país, Betancur es sinónimo de controversia. América, Once Caldas, Junior e Independiente Santa Fe reclamaron en su contra en diferentes torneos.

La más reciente fue en 2025: en un Junior vs La Equidad, sancionó un fuera de juego inexistente en lugar de un penal, lo que indignó a jugadores y cuerpo técnico. “Nunca vi que el VAR llamara para anular por offside en vez de un penal. Pasa algo muy raro”, disparó César Farías tras el partido.

📋 ¿Quién estará en el VAR en la U de Chile vs Alianza Lima?

El VAR también tendrá acento colombiano en Coquimbo. El encargado será Heider Castro, árbitro cafetero de 34 años con experiencia en la Liga Dimayor desde 2018 y que acumula más de 230 partidos en torneos de su país. Su trayectoria incluye labores como árbitro central y asistente, pero en los últimos años se ha consolidado como especialista en la cabina de videoarbitraje, donde ya suma varias designaciones internacionales bajo la órbita Conmebol.

La terna completa para el duelo es 100% colombiana:

Árbitro principal: Carlos Betancur

Asistentes: Richard Ortiz y Miguel Roldán

y Cuarto árbitro: Diego Ulloa

VAR: Heider Castro

AVAR: Yadir Acuña

Además, la Conmebol designó al paraguayo Juan Zorrilla como asesor de árbitros y al argentino Ángel Sánchez como Quality Manager.

📲 ¿Cuándo juegan U de Chile vs Alianza Lima?

📅 Fecha: Jueves 25 de septiembre

Jueves 25 de septiembre 🕤 Hora: 21:30 (Chile) – 00:30 GMT

21:30 (Chile) – 00:30 GMT 🏟️ Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo

La llave está abierta tras el 0-0 en Matute. Si el empate persiste en Coquimbo, no habrá prórroga: todo se definirá desde los doce pasos.

😲 ¿Por qué la designación de Betancur preocupa a la U de Chile?

Porque combina dos factores que encienden la alerta: un invicto histórico de los peruanos con él como árbitro y decisiones polémicas contra equipos chilenos. En un duelo de tanta tensión, cada cobro suyo será determinante y observado con lupa por hinchas y jugadores.

📣 Sigue la cobertura completa del U de Chile vs Alianza Lima —con formaciones, transmisión, minuto a minuto y resultados de la Copa Sudamericana 2025— por Al Aire Libre.