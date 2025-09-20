U de Chile logró un empate sin goles en su visita a Lima y ahora tendrá la gran opción de definir la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana como local. El partido de vuelta será en Coquimbo, en un duelo sin público, y la Conmebol ya confirmó al árbitro encargado del compromiso frente a Alianza Lima.

❓¿Quién será el árbitro del partido Universidad de Chile vs Alianza Lima?

El juez designado es el colombiano Carlos Betancur, quien estará acompañado por Richard Ortiz y Miguel Roldán como asistentes. El cuarto árbitro será Diego Ulloa, mientras que en el VAR estarán Heider Castro y Yadir Acuña.

El duelo se disputará el próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde U de Chile buscará avanzar a semifinales de la Sudamericana.

⚽ Los antecedentes del arbitraje en el partido de ida

El primer choque entre azules y peruanos en Lima dejó varias polémicas. El brasileño Ramón Abatti desestimó tres posibles penales y terminó expulsando a Carlos Zambrano tras un golpe a Charles Aránguiz.

Pese a ello, el equipo de Gustavo Álvarez rescató un empate sin goles, resultado que dejó abierta la serie y con la ventaja de definir en Chile.

🔝📌 Los resultados de la semana de ida de los Cuartos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana🏆#LaGranConquista

🔵 La importancia del partido para Universidad de Chile

Para los azules, esta es la oportunidad más clara en años de meterse entre los cuatro mejores del torneo continental. U de Chile llega con confianza, aunque no podrá contar con su hinchada, ya que el duelo en Coquimbo será a puertas cerradas por disposición de la Conmebol.

El equipo espera aprovechar el escenario y la jerarquía de referentes como Charles Aránguiz para dar el golpe y soñar con una nueva semifinal histórica.

