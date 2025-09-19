Universidad de Chile y Alianza Lima no lograron sacar diferencias en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Azules e incaicos igualaron sin goles en un partido que no estuvo exento de polémicas y que tuvo al equipo local jugando con diez hombres durante gran parte del complemento debido a la expulsión de Carlos Zambrano.

Si bien el resultado dejó la llave abierta de cara a la vuelta, en Perú no quedaron conformes con una particular situación, la cual desató la furia de algunos periodistas e hinchas del elenco blanquiazul.

😡 Diego Rivarola desató la furia tras el Alianza Lima vs U de Chile

Lo que provocó el enojo en el país vecino fueron los comentarios de Diego Rivarola, quien estuvo presente en la transmisión oficial de ESPN. El referente azul fue cuestionado duramente en Perú por sus dichos a favor de Universidad de Chile.

“Me parece imprudente escuchar comentarios parcializados en una transmisión que es internacional. Como peruano y como hincha de Alianza, me incomoda bastante sentir que los narradores están totalmente inclinados a favor de la U de Chile”, lanzó en su cuenta de X el periodista de A Presión, Gabriel Pacheco.

Esto fue compartido por los comunicadores Michael Succar y Reimond Manco en el programa Juego Cruzado. “Hay que decirles a los comentaristas chilenos que la señal es internacional. Si un equipo hace un gol, no pueden decir que es una lástima. Es una falta de respeto para quienes están viendo el partido con una mirada neutral”, dijo el primero. Mientras que el segundo lo respaldó afirmando que “en todas las jugadas estaban muy parcializados.

Por su parte, los hinchas de Alianza Lima usaron las redes sociales para manifestar su descontento con la transmisión, especialmente con los comentarios de Gabriel Rivarola.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima?

El partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Universidad de Chile y Alianza Lima está programado para este jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Fecha: Jueves 25 de septiembre

Hora: 21:30 horas

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

