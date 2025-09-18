Universidad de Chile y Alianza Lima protagonizaron un intenso primer tiempo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Azules e incaicos se fueron al descanso sin goles en un duelo que no estuvo exento de polémicas.

Esto porque cerca del término de la primera mitad hubo una jugada que los universitarios reclamaron como penal, pero que el árbitro desestimó el cobro.

😨 La gran polémica del Alianza Lima vs U de Chile

En el minuto 40 del primer tiempo, Fabián Hormazábal sirvió un tiro libre desde la izquierda y dio en un futbolista de Alianza Lima que se encontraba en la barrera.

Los jugadores de la U reclamaron una posible mano, pero el juez del encuentro desestimó el cobro y no sancionó la pena máxima a favor de los universitarios.

❌ Alianza anotó, pero el VAR intervino

La otra polémica del partido llegó en los descuentos cuando Alianza Lima abrió el marcador, pero el VAR llamó al árbitro para avisar de una mano en la jugada previa, por lo que el juez anuló el tanto que ponía en ventaja a los locales.