Universidad de Chile y Alianza Lima jugarán el partido más importante para ambos en lo que va del año. Azules e incaicos se enfrentarán esta noche por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Perú.

A este compromiso solo podrán asistir hinchas locales, debido a la sanción impuesta por Conmebol a los universitarios tras los graves hechos de violencia ocurridos en Avellaneda.

Pese a ello, en la capital peruana prepararon un histórico operativo con más de 1.700 efectivos policiales desplegados en los alrededores del Estadio Alejandro Villanueva (Matute) para evitar todo tipo de inconvenientes.

🚨 Incidentes en Alianza Lima vs U de Chile

Sin embargo, en la previa del duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile se registraron algunos incidentes en las tribunas del recinto limeño.

Según reportó el periodista Marco Escobar de DSports, la policía peruana y la barra del equipo local protagonizaron un duro altercado en el estadio.

🚨AHORA| Incidentes entre la policía peruana y la barra de Alianza Lima. #SudamericanaEnDSPORTS @DSportsCL pic.twitter.com/aFzmCA66J0 — Marco Antonio Escobar Alvear (@M_EscobarAlvear) September 18, 2025

