Universidad de Chile y Alianza Lima jugarán el partido más importante para ambos en lo que va del año. Azules e incaicos se enfrentarán esta noche por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Perú.
A este compromiso solo podrán asistir hinchas locales, debido a la sanción impuesta por Conmebol a los universitarios tras los graves hechos de violencia ocurridos en Avellaneda.
Pese a ello, en la capital peruana prepararon un histórico operativo con más de 1.700 efectivos policiales desplegados en los alrededores del Estadio Alejandro Villanueva (Matute) para evitar todo tipo de inconvenientes.
𝑵𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐 𝒂𝒍𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒆𝒔 𝒎𝒂́𝒔 𝒇𝒖𝒆𝒓𝒕𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒐𝒍𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂. 🤝🏾— Club Alianza Lima (@ClubALoficial) September 18, 2025
Alentemos con el corazón. 💙#ConAlianzaSiempre#AlianzaLima#Sudamericana pic.twitter.com/XJQsuM7Q0U
🚨 Incidentes en Alianza Lima vs U de Chile
Sin embargo, en la previa del duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile se registraron algunos incidentes en las tribunas del recinto limeño.
Según reportó el periodista Marco Escobar de DSports, la policía peruana y la barra del equipo local protagonizaron un duro altercado en el estadio.
🚨AHORA| Incidentes entre la policía peruana y la barra de Alianza Lima. #SudamericanaEnDSPORTS @DSportsCL pic.twitter.com/aFzmCA66J0— Marco Antonio Escobar Alvear (@M_EscobarAlvear) September 18, 2025
🔗 Sigue en Al Aire Libre todos los pormenores de la llave entre Alianza Lima vs U de Chile por la Copa Sudamericana.