La previa del choque entre Alianza Lima vs U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana no solo se vive en el plano futbolístico, sino también en la seguridad. El recuerdo fresco de los incidentes en Avellaneda con Independiente encendió todas las alarmas y obligó a las autoridades peruanas a preparar un operativo sin precedentes.

Con más de 1.700 efectivos policiales y privados desplegados en Lima, además de la supervisión de Conmebol y controles migratorios especiales, el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) será un verdadero búnker el día del partido. Una decisión que busca blindar el espectáculo y evitar que se repita la violencia que empañó la ronda anterior.

⚡ ¿Cómo recibirá Perú a la U de Chile en su visita a Lima?

El cruce de ida entre Alianza Lima vs U de Chile, válido por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, tendrá un ambiente especial dentro y fuera de la cancha.

Tras los graves incidentes con Independiente en Argentina, la Conmebol sancionó a la U a jugar siete partidos internacionales sin público en condición de local y otros siete sin poder contar con su hinchada en calidad de visitante.

Por eso, en Lima no quieren correr riesgos. El club blanquiazul confirmó un operativo histórico de seguridad para el jueves en Matute, con el objetivo de blindar el estadio ante cualquier intento de infiltración.

🔒 Las medidas de seguridad especiales para el Alianza Lima vs U de Chile

Según detalló el periodista peruano José Varela, y recogió Depor, el despliegue será masivo:

🚔 1.400 policías desplegados dentro y fuera del estadio Alejandro Villanueva.

desplegados dentro y fuera del estadio Alejandro Villanueva. 👮 300 guardias privados de apoyo.

de apoyo. 🛂 Controles de Migraciones en aeropuertos para impedir ingresos de hinchas azules.

en aeropuertos para impedir ingresos de hinchas azules. 📝 Supervisión directa de dos oficiales de seguridad enviados por Conmebol.

En total, más de 1.700 efectivos estarán destinados exclusivamente al choque, considerado de alto riesgo.

“Alrededor de 1400 policías y 300 efectivos privados garantizarán la seguridad antes, durante y después del duelo de cuartos de final”, señaló Varela.

🔥 ¿Por qué hay tanta tensión entre U de Chile y Alianza Lima?

El operativo se explica no solo por los antecedentes de violencia en Avellaneda, sino también por el trasfondo histórico: la rivalidad entre U de Chile y Colo Colo, club que mantiene hermandad con Alianza Lima, eleva el clima del partido.

Aunque no habrá hinchada visitante, las autoridades buscan impedir la presencia de infiltrados en Lima y evitar cualquier incidente que opaque la llave.

👀 ¿Qué medidas tomó Alianza Lima para asegurar Matute?

El citado medio confirmó que la institución tomó la decisión de extremar precauciones:

“Si bien la Universidad de Chile no contará con el aliento de su hinchada en Matute, Alianza Lima no quiere correr ningún riesgo: han preparado un importante resguardo policial para antes, durante y después del encuentro”.

De esta manera, los hinchas blanquiazules podrán asistir con tranquilidad, en un estadio que se espera lleno para alentar al equipo de Néstor Gorosito, que recupera a referentes como Carlos Zambrano y Renzo Garcés en la zaga.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile vs Alianza Lima?

El duelo de ida se disputará este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas de Chile en Matute. La revancha será una semana después, en Coquimbo, donde la U intentará definir el paso a semifinales.

