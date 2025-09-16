Federico Jiménez Argüello, uno de los ocho barristas de Independiente que estaban prófugos tras las brutales agresiones a fanáticos de U de Chile, fue detenido en las últimas horas por la Policía Bonaerense.

Esto llega a dar algo de justicia a la barbarie que vivieron hinchas de la U en Avellaneda, algunos de ellos sin siquiera participar en provocaciones ni nada por el estilo.

Jiménez Argüello fue detenido en el marco de un partido de Primera C de Argentina, entre Berazategui y Muñiz, en las afueras del estadio Norman Lee de Buenos Aires.

Esto fue dado a conocer por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que añadió que la detención se produjo en el marco del control Tribuna Segura.

Ahora, todo depende de la Fiscalía Avellaneda-Lanús, que seguirá con la causa liderada por el fiscal Mariano Zitto.

Entre 1 y 6 años arriesga éste y todos los barristas detenidos en Independiente por la barbarie contra U de Chile, según indica el Código Penal argentino.

Aunque si se comprueban “lesiones gravísimas” (hay muchas imágenes de las agresiones a hinchas de U de Chile), la pena puede ser entre 3 y 10 años.

De todas maneras, hay siete hinchas más prófugos acusados de intento de homicidio.

