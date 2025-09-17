La U de Chile llega con la moral en alto tras haber goleado a Colo Colo en la Supercopa, un triunfo que no solo le entregó un trofeo, sino que también un envión anímico clave para lo que se viene en la Copa Sudamericana. Ahora, el plantel azul se enfoca en el duro desafío contra Alianza Lima, donde la tensión fuera de la cancha promete ser tan intensa como lo que ocurra dentro de ella.

En la antesala del viaje a Perú, la U encendió la previa con un mensaje que refleja la postura que adoptará en Matute: jugar al fútbol y no caer en provocaciones. Rodrigo “Tucu” Contreras tomó la voz y fue categórico sobre cómo enfrentarán el ambiente hostil en Lima, dejando una advertencia que marca el tono de este cruce de cuartos de final.

✈️ ¿Qué dijo Rodrigo Contreras antes del viaje a Perú?

La U viaja motivada tras golear a Colo Colo en la Supercopa, y Rodrigo “Tucu” Contreras lo dejó claro antes de medirse con Alianza Lima:

“Muy importante, será un partido durísimo pero bueno, vamos con todas las ganas, todo el envión anímico de lo que fue el Superclásico. Vamos con un pensamiento positivo”, señaló el delantero argentino.

Además, recalcó lo que significó vencer al archirrival:

“Le hizo muy bien al grupo por todo lo que venía. Creo que ese partido nos da un envión anímico importante para buscar un buen resultado en Perú”, agregó.

🔥 ¿Cómo enfrentará la U de Chile el ambiente hostil en Lima?

El ariete azul fue categórico al hablar del escenario que espera en Matute y lanzó una advertencia directa: “Pensar en fútbol. No hay que entrar en polémicas, nosotros vamos a jugar al fútbol, a buscar la clasificación que tenemos que ir a buscar el primer partido, para en la vuelta estar un poco más tranquilos”.

👥 ¿Quién será el reemplazo de Lucas Di Yorio en Lima?

Contreras también comentó la lucha en ataque tras la lesión de Lucas Di Yorio: “Estamos bien. Somos cuatro delanteros, Lucas está lesionado, pero Nico (Guerra) lo hizo muy bien, hizo el gol y jugó un gran partido. Pero lo importante es que la U gane”.

📅 ¿A qué hora juega la U de Chile vs Alianza Lima?

La U visitará a Alianza Lima este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en Perú, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

👉 Sigue todos los detalles y la cobertura completa del duelo entre la U y Alianza Lima, solo en Al Aire Libre.