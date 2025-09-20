Universidad de Chile atraviesa un momento bisagra en su planificación deportiva. Mientras los azules luchan por mantener viva la ilusión en Copa Sudamericana ante Alianza Lima, en los pasillos del Centro Deportivo Azul ya se diseña el futuro del plantel para 2026.

La dirigencia universitaria enfrenta una decisión compleja pero necesaria: qué hacer con su tridente ofensivo. Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra no tienen asegurada su continuidad, y todo indica que el próximo año la U tendrá una delantera completamente renovada.

🔥 La U prepara limpieza total en su ataque

El panorama contractual es claro y no da espacio para romantizismos. Di Yorio llegó cedido desde Atlético Paranaense con una cláusula de compra automática que ya no se activará, aunque mantiene una opción por 1,5 millones de dólares. El problema no es solo el dinero: es el jugador que más gana en el plantel, con cerca de 60 millones de pesos mensuales.

La situación de Rodrigo Contreras es aún más delicada. El Tucu tampoco convenció desde lo futbolístico, sumando apenas 8 goles en 27 partidos. Para una inversión de 1,5 millones de dólares, esas cifras no justifican el gasto en Azul Azul.

El caso de Nicolás Guerra completa el trío de salidas. El formado en casa finaliza contrato en diciembre y, aunque ha sido titular en clásicos importantes, nunca logró consolidarse como carta indiscutible. El maipucino ya manifestó su interés por sumar minutos en el extranjero, lo que complica aún más su permanencia.

El Tucu Contreras es uno de los que no convence / ©Photosport.

⚡ El costo de apostar mal en el mercado

La realidad futbolística es implacable. Di Yorio, quien parecía la gran apuesta, no logró explotar su potencial en el fútbol chileno. Contreras nunca mostró el nivel que justificara su llegada. Guerra, pese a su conocimiento del club, no pudo competir con las nuevas incorporaciones.

La U ahora debe afrontar las consecuencias de un mercado de fichajes que no rindió los frutos esperados. Con tres delanteros sin futuro asegurado, la dirigencia deberá salir nuevamente al mercado en busca de referentes ofensivos que se ajusten tanto a las exigencias deportivas como económicas del club.