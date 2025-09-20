Néstor Gorosito no se guardó nada y lanzó dardos contra la Universidad de Chile tras el empate 0-0 en Lima. El técnico argentino de Alianza Lima explotó por tener que jugar la revancha de cuartos de final de Copa Sudamericana en Coquimbo sin público, debido al castigo que recibieron los azules por los graves incidentes en Avellaneda.

“Es difícil jugar sin público, se le castiga a Alianza y nosotros no tenemos nada que ver. El problema es de la U de Chile”, disparó sin filtro el Pipo en conferencia de prensa.

⚽ Gorosito no perdona a la U de Chile por el castigo

El estratega argentino siguió con su artillería pesada contra la U: “Se nos castiga a nosotros sin que nuestra gente, que ha ido a todas las canchas, no pueda ir. Es una lástima”.

La sanción de Conmebol obliga a la U a jugar siete partidos como local sin público en competencias continentales, además de una multa de 270 mil dólares por los disturbios que protagonizaron sus hinchas contra Independiente. Un castigo que, según el técnico de Alianza, también los perjudica a ellos en esta llave que está completamente abierta.

Gorosito se mostró molesto con el resultado en Matute / ©Photosport.

🔥 La revancha que definirá todo en Coquimbo

Con la llave al rojo vivo después del empate sin goles en Matute, ambos equipos llegan con la obligación de ganar al Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo el próximo jueves 25 de septiembre. Gorosito reconoció que “la llave está abierta para cualquiera de los dos equipos”, pero su bronca por jugar sin el apoyo de sus fanáticos quedó más que clara.

El argentino analizó el partido disputado en Lima y consideró que su equipo mereció más: “En el primer tiempo merecíamos ir ganando, como mínimo 1-0”. Sin embargo, la expulsión de Carlos Zambrano por un codazo a Charles Aránguiz complicó los planes de los Íntimos y dejó todo para definirse en tierra chilena, donde el silencio del estadio podría ser el factor determinante.