La Universidad de Chile ya piensa en los cuartos de final de la Copa Sudamericana tras la clasificación que les dio la Conmebol después del escándalo de Avellaneda. Los azules se medirán contra Alianza Lima, pero el cuadro peruano no llega en las mejores condiciones para esta serie histórica.

El técnico argentino Néstor Gorosito atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera en territorio peruano. El Pipo fue duramente sancionado por la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol con seis fechas de suspensión tras el último clásico ante Universitario. La sanción llegó después de que se denunciara que el DT hizo gestos de connotación íntima hacia la hinchada crema, algo que Alianza Lima intentó apelar sin éxito.

🧠 Gorosito con la cabeza en otra y candidato a la Roja peruana

Pero no todo son complicaciones para el estratega argentino. Gorosito está siendo fuertemente vinculado como uno de los principales candidatos para asumir la dirección técnica de la selección peruana de cara al proceso rumbo al Mundial 2030. El propio técnico ha manifestado públicamente sus intenciones de dirigir a la Bicolor, declarando que “uno siempre tiene la ilusión de más, de apuntar a más”.

Esta situación genera una enorme distracción para el DT blanquiazul, quien debe dividir su atención entre los cuartos de final más importantes en la historia reciente de Alianza Lima y las negociaciones para su futuro profesional. El propio Gorosito había puesto como fecha límite septiembre para definir su renovación con el club peruano, justamente el presente mes.

Gorosito sueña con dirigir a la Bicolor / ©Imago.

⚽ La revancha que espera Alianza desde 2010

La llave entre Alianza Lima y Universidad de Chile tiene una carga emocional especial para el cuadro peruano. Los íntimos no olvidan la polémica eliminación de la Copa Libertadores 2010, cuando cayeron 3-2 en el global tras un controvertido gol de Felipe Seymour en Santiago que les arrebató la clasificación.

“Muchos lo toman como revancha”, declaró el delantero Alan Cantero, dejando en claro que en Matute no han olvidado aquella espina clavada hace 15 años. Los peruanos sienten que tienen una cuenta pendiente con los azules y ven esta serie como la oportunidad perfecta para cobrársela.

El partido de ida se jugará el 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima, mientras que la revancha será el 25 de septiembre a la misma hora en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, a puertas cerradas por las sanciones impuestas por Conmebol a la U.