Universidad de Chile no pudo en su visita a Alianza Lima. Los azules, que jugaron gran parte del segundo tiempo con un hombre más, no lograron sacar diferencias y debieron conformarse con el empate sin goles en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Ahora el equipo chileno regresará rápidamente al país para enfocarse en el compromiso de vuelta, el que se jugará en Coquimbo el próximo jueves. Sin embargo, tras el partido, en el plantel revelaron cuál es la “espina” con la que quedaron con lo ocurrido en Perú.

😓 El lamento de U de Chile tras igualar ante Alianza Lima

Tras el compromiso, el defensor de los laicos, Matías Zaldivia, conversó con la transmisión oficial y confesó que “nos queda la espina de haber hecho un gol de visitante, de llevar la ventaja a casa que es importante, pero estos partidos son muy parejos, hasta la expulsión fue de ida y vuelta. Somos dos equipos que juegan muy bien a la pelota y hoy se vio un partido así, peleado, y el jueves va a ser lo mismo. Ahora a descansar, una buena vuelta a casa y a preparar el jueves que viene”.

Por otro lado, el zaguero lamentó no poder contar con sus hinchas en el compromiso de vuelta. “Para nosotros nuestra gente es muy importante, más de local, nos hacemos sentir mucho. Pero bueno, nos toca jugar sin público y en otra cancha, y hay que acatar. Tenemos que ir a jugar a Coquimbo y pasar esta fase que va a ser muy complicado”, completó.

📅 ¿Cuándo juega U de Chile vs Alianza Lima?

Tras el empate sin goles en la ida, Universidad de Chile recibirá a Alianza Lima el próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por los cuartos de final de vuelta de la Copa Sudamericana.

Fecha: Jueves 25 de septiembre

Hora: 21:30 horas

Estadio: Francisco Sánchez Rumoroso (Coquimbo)

🔗 En Al Aire Libre sigue todas las novedades de la llave entre U de Chile y Alianza Lima por la Copa Sudamericana.