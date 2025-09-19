El Alianza Lima vs U de Chile era un duelo especial para Charles Aránguiz, porque cumplió 200 partidos defendiendo a la U. Pero, por cómo se dio el encuentro, la celebración no fue total para el Príncipe.

El segundo capitán azul fue prudente al analizar el empate sin goles ante Alianza que deja la llave abierta para la vuelta en Coquimbo,

👏 Aránguiz se sacó el sombrero con Alianza Lima

Charles Aránguiz no se mostró molesto ni incómodo tras la igualdad sin goles ante Alianza Lima, reconociendo la calidad del rival peruano.

“La llave está abierta, fue un partido muy difícil. Ellos tienen muy buenos jugadores, es un gran rival”, declaró el Príncipe a ESPN

El volante de 36 años destacó que pese a las polémicas arbitrales y la expulsión de Carlos Zambrano en el segundo tiempo, la U de Chile sacó un buen resultado que los deja bien posicionados para la revancha del 25 de septiembre.

“Fue un partido muy positivo para nosotros. En momentos ellos llegaron por la calidad de jugadores que tienen, pero creo que fue un partido muy positivo“. Aránguiz reconoció que el duelo se complicó por momentos, especialmente cuando Alianza tomó protagonismo, pero valoró la capacidad de su equipo para neutralizar al rival en su casa.

📆¿Cuándo juegan U de Chile vs Alianza Lima?

La revancha por los cuartos de final entre U de Chile y Alianza Lima se jugará el próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en Coquimbo. Este partido será sin presencia de público.