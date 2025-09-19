Universidad de Chile no pudo dar el primer golpe ante Alianza Lima en Perú y rescató un empate sin goles que no dejó conformes a los hinchas debido al hombre de más que tuvo el equipo en la parte final del partido.

Por a ello, los azules ya piensan en el compromiso de vuelta, el que se jugará en Coquimbo la próxima semana y donde se definirá a uno de los semifinalistas de la Copa Sudamericana.

🤕 Las lesiones complican a U de Chile

Para el duelo de ida Universidad de Chile contó con tres bajas sensibles: Nicolás Ramírez, Israel Poblete y Lucas Di Yorio, quienes se ausentaron por lesión. Sin embargo, a ellos se podría sumar un nuevo jugador de cara a la vuelta.

Esto porque durante el compromiso un jugador sufrió problemas físicos y ahora es duda para la revancha ante Alianza Lima, lo que encendió las alarmas en el Centro Deportivo Azul.

😮 El jugador que preocupa a U de Chile

Se trata de Marcelo Díaz. El capitán de la U fue desde la partida en Lima, pero fue sustituido en el entretiempo debido a una carga muscular, según confirmó el propio técnico Gustavo Álvarez.

Sin embargo, el experimentado volante se someterá a exámenes en las próximas horas, de acuerdo a lo informado por el periodista de DSports, Marco Escobar, debido a que pudo haber sufrido un desgarro.

De confirmarse aquella lesión, la U perdería a una pieza clave pensando en el compromiso de vuelta, el cual está previsto para el próximo jueves 25 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

