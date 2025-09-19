Universidad de Chile perdonó a Alianza Lima en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los azules, con un hombre más tras la expulsión de Carlos Zambrano a los 54 minutos, no lograron sacar ventajas en Perú y todo se definirá la próxima semana en nuestro país.

Gustavo Álvarez, director técnico de los universitarios, analizó el partido y le restó importancia a la tarjeta roja recibida por los rivales, asegurando que no cambió el planteamiento de los incaicos.

⚽ El análisis de Gustavo Álvarez tras el empate de U de Chile

Respecto al trámite del partido, el DT de la U señaló que “por momentos fue parejo, pero con pocas llegadas en los dos arcos. Nosotros errábamos el último pase o éramos imprecisos en el centro o demorábamos un segundo en terminar la jugada, y Alianza no pudo llegar tampoco con gente al área salvo en balón detenido”.

En ese sentido, Álvarez apuntó que la expulsión de Zambrano no cambió el trámite del partido al menos en la zaga de Alianza Lima. “¿Después de la expulsión el partido en qué cambia? Cambia en cómo ataca Alianza, no en cómo defiende. Tenemos un hombre más, ok, pero ¿cómo defendían con once? Cuatro, cuatro, uno y uno. ¿Cómo defendían con diez? Cuatro, cuatro, uno”, indicó.

“El único que no estaba era el delantero. Venía el punta Barcos, que después salió, con el punta nuestro y después dos líneas de cuatro, lo cual te permite manejar la pelota entre los centrales, pero el bloque bajo es el mismo. Entonces buscamos refrescos en características de Leandro Fernández por Assadi, que lo vi agotado. Y cuando teníamos más dominio territorial, teníamos más posibilidades de tirar centros y menos espacio para jugar. Entonces la característica de Contreras en el área es más adecuada que la de Guerra que es más asociativo. Por eso los cambios”, agregó.

🏆 U de Chile ya piensa en la revancha ante Alianza Lima

Por otro lado, el estratega de Universidad de Chile manifestó estar disconforme con el resultado, puesto “siempre uno aspira a ganar, pero sé las dificultades de jugar como visita este tipo de llaves y no caigo en que con diez se tenía que haber ganado. Sí, el rival tenía uno menos, pero tiene uno menos para atacar, no para defender. Es decir, el tema defensivo era el mismo y con menos espacios. Eso no quiere decir que tengamos que resolver. Las resoluciones en espacios reducidos tanto para tener claridad por dentro como por fuera. Espero poder ganar la semana que viene y que este empate haya servido”.

Por último, anticipó el partido de vuelta y se refirió a la dificultad de jugar sin sus hinchas. “Lo del marco es innegable. Hoy se jugó a cancha llena, con un público que se hace sentir y no es fácil jugar aquí. Jugar a puertas cerradas ya lo vivimos en pandemia, es algo bastante desagradable, pero es lo que toca. Tenemos como objetivo pasar a la siguiente llave y nos tenemos que sobreponer a todo, incluso a jugar sin nuestra gente en forma presencial. Considero que nuestra gente está siempre con nosotros”, sentenció.

