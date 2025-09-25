Malas noticias para U de Chile: Matías Sepúlveda salió lesionado en el duelo ante Alianza Lima en Coquimbo, por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El Tucu fue reemplazado por Felipe Salomoni, jugador argentino que llegó en el segundo semestre a tomar el relevo de Sepúlveda cuando este no estuviera por lesión o dejara el club.

❌ La lesión de Matías Sepúlveda en U de Chile

Se trata claramente de un tema muscular: Matías Sepúlveda se lanzó al suelo tras sentir un tirón y no pudo seguir en la “vertical”, por lo que de inmediato se produjo la modificación.

Es una pérdida muy importante para Gustavo Álvarez. De hecho, fue el Tucu quien dio la asistencia para el gol de Lucas Assadi antes de los 10 minutos de juego en el Francisco Sánchez Rumoroso.

GOL DA LAU



🇨🇱 Universidad de Chile 1×0 Alianza Lima🇵🇪



⚽️ Lucas Assadi

🅰️ Matías Sepúlveda



🏆 Copa Sul-Americana | Quartas De Final (Ida: 0x0)



📺 @paramountplusbr

pic.twitter.com/3288yzfjth — Futeboleiros (@Futteboleiroos) September 26, 2025

🔗 Para seguir en vivo el duelo de U de Chile vs Alianza Lima debes acceder a Al Aire Libre.