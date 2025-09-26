Universidad de Chile vivirá un choque de alto voltaje en la Copa Sudamericana 2025. Los azules se medirán en semifinales con Lanús, un rival que dejó cicatrices profundas hace más de una década y que hoy vuelve a cruzarse en el camino internacional de los laicos.

El último enfrentamiento entre ambos se remonta a la edición 2013, cuando la U celebró un triunfo 1-0 en Santiago, pero terminó eliminada tras sufrir una dura goleada 4-0 en Argentina. El global de 4-1 dejó al equipo de Marco Antonio Figueroa fuera en octavos de final y le abrió la ruta al cuadro granate, que finalmente se consagró campeón.

🔵 La U vs Lanús en la Sudamericana: un cruce entre campeones

El historial entre ambos marca un triunfo para cada lado, pero lo que da un sabor especial al duelo es que tanto Universidad de Chile como Lanús saben lo que es levantar la Sudamericana. Los azules lo hicieron en 2011 con Jorge Sampaoli en una campaña inolvidable, mientras que el Granate lo logró en 2013, justamente tras dejar al equipo azul en el camino.

Hoy, doce años después, el escenario es diferente. La U llega con la ilusión de volver a una final internacional y con un plantel que ha mostrado carácter en instancias decisivas.

🔴 Lanús, un rival de malos recuerdos para la U

Para Lanús, este cruce también tiene peso. En aquella edición del 2013, tras eliminar a Universidad de Chile en octavos de final, el equipo argentino confirmó su poderío ante River Plate, al que superó con un sólido 3-1 en la vuelta. En semifinales, se midió con Libertad de Paraguay y lo venció en ambos partidos por 2-1, asegurando su paso a la final.

El último escollo fue Ponte Preta de Brasil. La ida terminó igualada 1-1, pero en la revancha jugada en Argentina, el Granate impuso su jerarquía con un 2-0 que le permitió levantar la primera Copa Sudamericana de su historia.

El choque entre azules y granates promete tensión, nostalgia y un aire de revancha. En semifinales, cada error puede costar caro, y tanto la U como Lanús lo saben bien.