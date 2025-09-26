Universidad de Chile ya está instalada en semifinales de la Copa Sudamericana 2025, instancia en la que se verán las caras con Lanús, quien sacó pasajes a dicha fase tras haber dejado en el camino al poderoso Fluminense.

Aún con el recuerdo de los graves incidentes en el estadio de Independiente por los octavos de final del mismo torneo, a la U ya le llegó la primera advertencia por el hecho de tener que volver a tierras argentinas para jugar ante el conjunto granate.

🙄 El peligro que podría correr la U al visitar nuevamente Argentina

Es sabido que al otro lado de la precordillera quedó bastante resentimiento en torno a los hechos en el estadio Libertadores de América con la despiada paliza de la hinchada de Independiente a los de la U, y la posterior eliminación del Rojo de Avellaneda de la Sudamericana por ser los primeros responsables de lo sucedido.

Y sobre los mismos hechos violentos hubo una reciente situación en Argentina que puso la alerta sobre que el elenco universitario deba volver al otro lado de la precordillera para verse las caras con Lanús.

El periodista José Tomás Fernández mostró el daño que sufrió el bus de Flamengo en su llegada al Estadio Jorge Luis Hirschi por Copa Libertadores. “Esto no te lo va a contar la prensa argentina”, expuso el “Flaco” con imágenes de los piedrazos que recibió el transporte del Fla de parte de hinchas de Estudiantes de La Plata, aunque finalmente fue el elenco del chileno Erick Pulgar el que se clasificó a semifinales por la vía de los penales.

El bus de Flamengo (🇧🇷) en La Plata fue recibido a piedrazos por parte de los hinchas de Estudiantes (🇦🇷).



Esto no te lo va a contar (buena parte) de la prensa argentina… pic.twitter.com/rHNfNrhV7n — José Tomás Fernández Pumarino (@fernandez_puma) September 26, 2025

⚽ En Lanús ya calientan la previa del cruce con U de Chile

Por su parte, desde Lanús ya han empezado a calentar el cruce que tendrán con la U en semis de Copa Sudamericana, recordando la goleada que le propinaron a los azules en la edición 2013 del torneo, en el que a la postre se proclamaron campeones.

Hay que recordar que la ida entre el elenco argentino y el Chuncho se jugará el próximo miércoles 22 de octubre en nuestro país, mientras que la revancha en Buenos Aires tendrá lugar el miércoles 29 del mismo mes.