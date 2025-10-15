Universidad de Chile consiguió un importante triunfo el pasado lunes, cuando con un hombre menos durante gran parte del partido, derrotó por 2-1 a Palestino para seguir en la lucha del Chile 2 en el Campeonato Nacional.

Ahora los azules piensan en Lanús, rival al que se medirán por las semifinales de la Copa Sudamericana, y en Universidad Católica, sus próximos desafíos. Y para ello, el entrenador de los universitarios, Gustavo Álvarez, recibió una gran noticia, la cual podría cambiar el panorama del equipo.

⚽ Figuras de U de Chile vuelven a entrenar

La buena noticia para el DT de la U de Chile es el retorno a las prácticas de Lucas Assadi y Matías Sepúlveda, quienes se encontraban con un fuerte cuadro febril y una lesión muscular, respectivamente.

Según informó Conexión Azul, ambos futbolistas se reintegraron este miércoles a las prácticas, por lo que Gustavo Álvarez volvió a tener a todo el plantel a su disposición, algo que no ocurrió hace varias semanas.

Y es que además de las lesiones, las nominaciones de algunos de sus futbolistas a La Roja provocaron que el estratega pudiera disponer de todos sus pupilos, algo que cambió justo cuando más lo necesita.

📅 ¿Cuándo juega la U de Chile?

Universidad de Chile volverá a saltar a la cancha el próximo jueves 23 de octubre, cuando reciba a Lanús en el Estadio Nacional desde las 19:00 horas por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana.

