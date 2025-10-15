Parece que los ánimos en U de Chile están lejos de ser tranquilos pese a haber ganado a Palestino el pasado lunes en el marco del Campeonato Nacional, y es que la última polémica que tuvo como protagonista al DT de los azules, Gustavo Álvarez, sigue dando que hablar y de hecho fue el propio estratega argentino quien alzó nuevamente la voz al respecto.

Ya tras el triunfo sobre el cuadro árabe Álvarez había sido consultado por el último gran rumor sobre su presunto acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol para hacerse cargo de la Bicolor desde 2026, algo que descartó rotundamente. En Azul Azul el presidente Michael Clark también fue duro al respecto con aquellos trascendidos, por lo que el técnico volvió a hacer una profunda reflexión al respecto con cierta decepción por todo lo ocurrido.

🗣 Álvarez acusa una movida en su contra para dejarlo mal parado en la U

Fue en diálogo con El Mercurio, el mismo medio que aseguró que el DT de la U tenía todo listo para emprender rumbo hacia Perú, que Álvarez volvió a referirse a todo esto y dejó en clara su postura.

“Yo no he recibido ofertas de nadie. Cuando tengo contrato con un club y me llaman, inmediatamente los contacto con mi representante. Soy muy respetuoso en ese sentido”, señaló el ex Huachipato, mientras que respecto a la consulta de por qué en Azul Azul habrían indicado que tenía todo arreglado para salir del club estudiantil apuntó que: “Eso es lo que ignoro. Mire, yo soy una persona que saluda a todos en el club, pero a varios no los conozco, soy más hermético en ese aspecto. Entonces desconozco la interna o lo que pasa entre los dirigentes”.

Así mismo, Álvarez manifestó al citado medio que: “Lo que me duele es que sentí que alguien quiso ponerme en contra de la gente de la U, dando a entender que yo me quería ir por una suma millonaria. Y duele, porque es mentira. Me cuesta entender el interés detrás de todo esto”.

“¿Si estoy en una lista de candidatos de la selección peruana? Seguramente, pero eso no dice nada, es algo común en el fútbol y si luego hay algo concreto, lo tendrá que ver mi representante“, remató.