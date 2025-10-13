La exigida victoria de U de Chile sobre Palestino este lunes en el Campeonato Nacional le sirve a los azules para repuntar en la tabla y quedar nuevamente como escoltas del líder Coquimbo Unido, pero posterior al pitazo final la atención también estuvo en las declaraciones del técnico Gustavo Álvarez, sobre todo después de la “bomba” que se soltó en las últimas horas sobre el presunto acuerdo que tendría para dirigir a Perú en 2026.

El DT de la U habló fuerte y claro luego del triunfo sobre el equipo “árabe” y al ser consultado por si saldrá del club a fines de esta temporada, Álvarez no escondió su enfado y dejó una contundente respuesta al respecto.

🗣 Álvarez dejó en claro su postura por los rumores sobre dejar la U y partir a Perú

En las últimas horas El Mercurio había dado por sentado de un acuerdo de palabra entre Gustavo Álvarez y la Federación Peruana de Fútbol para dirigir a la Bicolor a partir de 2026, lo que significaba una salida anticipada de U de Chile al tener contrato vigente con el club estudiantil hasta fines del próximo año.

Si desde la propia FPF ya habían desmentido la versión de El Mercurio, el propio Álvarez se descargó con molestia por estos trascendidos. “¿Esa publicación tiene firma? O sea que el diario publica sin firma. ¿El diario menciona con nombre y apellido. Cuando habla Gustavo Álvarez a la cara se le ve todo y saben quien es, con error y virtudes”, apuntó el entrenador trasandino en diálogo con la transmisión de TNT Sports.

“No podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los dichos de otro. Pongámonos serios“, remató al respecto.

Álvarez recalcó su compromiso actual con la U/ © Photosport

⚽ ¿Cuál es la postura real de Gustavo Álvarez sobre su futuro en la U?

Aunque desde hace meses que vienen asomando interesados por sus servicios para la próxima temporada, el propio Gustavo Álvarez ha descartado recientemente que esté pensando en abandonar a U de Chile.

Más bien, el mismo DT declaró días atrás que no está pensando actualmente en su futuro, sino que evaluará los pasos a seguir al término de la presente temporada, considerando que se encuentra peleando en semifinales de la Copa Sudamericana 2025 y en el campeonato el asegurar el Chile 2 para la Copa Libertadores del próximo año.