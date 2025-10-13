Como un balde de agua fría, así cayó en la U de Chile la noticia sobre la salida de Gustavo Álvarez del club para recalar en la selección peruana.

En Azul Azul asumen que la salida del entrenador es una posibilidad y hasta tratan de verle el lado amable a esta situación, considerando la indemnización que deben pagar para la liberación del DT argentino.

Pero todo ese escenario ha dado un giro inesperado este lunes, algo que ilusiona a los hinchas de la U, pues la dirigencia del fútbol peruano ha salido a hablar sobre Gustavo Álvarez y han aclarado sus intenciones con el entrenador de la U de Chile.

❌ En Perú descartan a Álvarez

Jean Ferrari, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, fue categórico al desmentir las versiones de El Mercurio sobre un supuesto acuerdo de palabra entre Gustavo Álvarez y la selección peruana para 2026. “No es verdad“, disparó sin filtros en Teledeportes.

Ferrari también se mostró sorprendido por la precisión de algunos rumores: “He visto que hasta el contrato de tal entrenador ya está. Yo no lo puedo creer“.​

“Yo no puedo hoy entrar en decir ‘tal sí me gusta o tal no me gusta' porque ya se convierte en una novela. Lo que menos quiero es manosear nombres y generar polémica”, cerró Ferrari.

📋 ¿Cuánto le queda de contrato a Gustavo Álvarez en U de Chile?

Gustavo Álvarez tiene contrato con la U de Chile hasta diciembre 2026. Sin embargo, las tensiones con la dirigencia azul por el mercado de pases y otros temas operativos siguen latentes. La definición del torneo local y las semifinales de Copa Sudamericana podrían ser claves para su futuro.​

📽️Revisa lo que dijeron sobre Gustavo Álvarez en Perú