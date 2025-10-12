Hay grandes posibilidades de que Gustavo Álvarez deje U de Chile: el DT tiene diferencias con la dirigencia de Azul Azul y, además, es prioridad para la banca de la Selección de Perú, en la que incluso buscan pagar su cláusula de salida de 1,2 millones de dólares.

Ante esto, ya surge el principal candidato para reemplazar a Álvarez: se trata de un entrenador que hace rato es buscado por la U y que dirige en el fútbol chileno.

😱 El principal candidato de U de Chile en caso de que parta Gustavo Álvarez

Y el candidato es Francisco “Paqui” Meneghini: el entrenador que actualmente milita en O’Higgins es un viejo anhelo de U de Chile, que lo buscó cuando éste dirigía Everton, aunque la respuesta del DT fue negativa.

Meneghini ya trabajó en la U como ayudante técnico de Sebastián Beccacece en 2016.

✅ La gran campaña de Francisco Meneghini en O’Higgins

Los méritos de Francisco Meneghini son cada vez más evidentes en el fútbol chileno: si bien no tiene títulos en su palmarés, sí tiene pasos destacados en Unión La Calera y Everton, entre otros clubes.

No obstante, lo de esta temporada ha sido magnífico: O’Higgins lo contrató tras salvarse del descenso solo por diferencia de gol en 2024 y ahora el club está peleando por entrar a la próxima Copa Libertadores.

