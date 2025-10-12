La incertidumbre se instaló en Universidad de Chile. Mientras preparan la recta final del año, donde lucharán por el Chile 2 en el Campeonato Nacional y también disputarán las semifinales de la Copa Sudamericana, los azules miran de reojo lo que puede pasar con Gustavo Álvarez.

El propio entrenador ha dejado entrever en sus últimas declaraciones que su futuro en los universitarios no está asegurado pese a tener contrato hasta fines del 2026. “No es momento de tomar decisiones. Sí estimaré evaluarlas en esa fecha (al término de la temporada”, señaló recientemente.

El quiebre con la dirigencia de Azul Azul habría sido el detonante para que el DT argentino decidiera no continuar en el club y todo indica que no seguirá el próximo año. Así al menos lo entienden en la U.

Desde la dirigencia de Universidad de Chile son conscientes del distanciamiento de Gustavo Álvarez, por lo que poco a poco comienzan a resignarse a su partida. “Son las declaraciones de un técnico que ya decidió que se va a ir, lo está notificando. Y cuando un técnico quiere irse, es muy difícil convencerlo de lo contrario. Incluso, si me apuras, son las declaraciones de un técnico que ya sabe dónde se va a ir”, dijeron desde la mesa directiva de Azul Azul a El Mercurio.

Incluso en la institución ya advierten cuál podría ser el próximo paradero de Álvarez. “Cuando una selección viene a buscar a un técnico, es prácticamente imposible competirle. En lo económico y también en lo atractivo que es el trabajo de un seleccionador en términos de calidad de vida”, señalaron en medio de los rumores de un posible ofrecimiento desde Perú.

Universidad de Chile volverá al ruedo en el Campeonato Nacional este lunes 13 de octubre, cuando reciba a Palestino en el Estadio Santa Laura desde las 16:00 horas.

