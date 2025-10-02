Universidad de Chile vive días clave. Mientras esperan por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, los azules comenzaron a proyectar el 2026 y a negociar con sus principales figuras para retenerlas de cara a la próxima temporada.

Sin embargo, otro tema que preocupa al interior del Centro Deportivo Azul es la situación de Gustavo Álvarez. El entrenador de los laicos podría estar viviendo sus últimos meses al mando del equipo y podría dejar el club a fin de año pese a tener contrato hasta fines del próximo.

👀 Gustavo Álvarez interesa en tres países

Por ello, este jueves se reunió el directorio de Azul Azul para hablar, entre otras cosas, de la continuidad de su DT. Si bien son conscientes que Álvarez tiene contrato hasta diciembre de 2026, la representación del argentino ha hecho saber que hay algunos sondeos desde el exterior.

Según reveló Radio ADN, el estratega de Universidad de Chile interesa en clubes de Brasil y México, y también se encuentra en la órbita de la selección de Perú.

​😨 El quiebre entre Álvarez y la U de Chile

Gustavo Álvarez renovó a principios de 2025 su contrato con Universidad de Chile. “Estamos muy contentos, es un caballero, muy trabajador y la gente le tiene mucho cariño (…) esas cualidades en el fútbol moderno no se ven mucho”, dijo el presidente de Azul Azul, Michael Clark, tras anunciar la noticia.

Sin embargo, el frustrado arribo de Eduardo Vargas, quien finalmente optó por Audax Italiano, y el cambio del carácter de Álvarez luego que su nombre sonara en la selección chilena, quebraron la relación entre el DT y la dirigencia.

Por ello, en la interna de la U asumen que es muy difícil que Álvarez continúe en el club el 2026, pese a tener contrato hasta el término de la próxima temporada.

