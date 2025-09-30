El empate frente a Deportes La Serena golpeó duramente a Universidad de Chile. Y es que si bien los azules son conscientes que la lucha por el título está cuesta arriba debido a la diferencia con Coquimbo Unido, la idea es asegurar un cupo directo a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Para ello, el equipo laico debe culminar al menos en el segundo lugar del Campeonato Nacional. Por ello, la decisión de Gustavo Álvarez de alinear un equipo alternativo en su visita a los granates habría molestado a la dirigencia del club y ya se especula que el DT dejará su cargo a fin de año.

😮 La decisión de Álvarez que molestó a Azul Azul

Según reveló La Tercera, en la dirigencia de Azul Azul no se explican por qué el entrenador optó por guardar a sus principales figuras, considerando que el próximo partido está previsto para tres semanas más.

Por ello, tras el empate frente a La Serena, el directorio que se reunirá el próximo jueves 2 de octubre, le aclarará al DT que además de alcanzar la final de la Copa Sudamericana, no debe descuidar el torneo para asegurar el Chile 2.

El citado medio, además, reveló que el comportamiento de Gustavo Álvarez llamó la atención en la testera del club, puesto que reclamó algunas condiciones de logística que ya estaban planificadas con anticipación.

😨 Revelan la razón del quiebre entre Álvarez y la U de Chile

Sin embargo, en el medio anteriormente mencionado detallaron que el quiebre entre Gustavo Álvarez y Azul Azul comenzó tras el frustrado traspaso de Eduardo Vargas a la U. El técnico pidió públicamente su arribo, pero finalmente no hubo acuerdo y terminó fichando por Audax Italiano.

Otro de los puntos de inflexión, según algunos directores, fue cuando el nombre de Álvarez comenzó a sonar en la selección chilena, lo que provocó un cambio en su carácter.

Por ello, al interior del club creen que el estratega no continuará el próximo año, independiente que tenga vínculo hasta diciembre del 2026, incluida una cláusula de salida por un millón de dólares.

