Gustavo Álvarez volvió a ser noticia en el fútbol sudamericano, pero por motivos que escapan al juego. El exentrenador de la U de Chile y actual técnico de San Lorenzo de Almagro denunció haber sido agredido físicamente durante su visita al Santos este miércoles por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana 2026.

El DT argentino lanzó la acusación en plena conferencia de prensa, después de que su equipo rescatara un valioso empate 2-2 en el Estadio Urbano Caldeira, en una remontada que dejó al Ciclón como puntero del grupo. “Me insultaron y me pegaron, antes de entrar a la sala de conferencia“, denunció el extécnico azul.

¿Qué más denunció Gustavo Álvarez tras el partido ante Santos?

El estratega entró a la sala de prensa varios minutos después de lo habitual, y al sentarse explicó el motivo del retraso: “Con el ánimo de construir y no criticar, no hagan pasar al entrenador visitante entre la torcida. Me insultaron y me pegaron, antes de entrar a la sala de conferencia. Me parece que no es necesario”, sostuvo el exDT de la U de Chile.

Álvarez detalló además que recibió un golpe en la cabeza y pidió que la Conmebol revise los protocolos para los visitantes en estadios brasileños: “Entiendo el disgusto de la gente, pero no tengo por qué sufrirlo yo. Nunca me pasó que para venir a la conferencia tenga que pasar por la hinchada de otro equipo. Recibí un golpe en la cabeza”, agregó el DT.

La versión del entrenador fue confirmada por el propio presidente del Ciclón, Sergio Constantino, quien también reveló que hay hinchas argentinos heridos tras el cruce continental. El dirigente explicó que el delegado de la Conmebol tomó nota oficial de lo sucedido para iniciar el procedimiento correspondiente.

“A Álvarez le dijeron ‘argentino racista’. El delegado de Conmebol tomó nota para que podamos seguir con el tema”, enfatizó Constantino.

Los goles del Santos vs San Lorenzo por la Copa Sudamericana 2026

El primer golpe del Santos llegó apenas comenzado el encuentro. Gabriel Bontempo sorprendió a la defensa del Ciclón al minuto 1 y puso el 1-0 en el marcador, en uno de los goles más tempranos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El tanto golpeó duro al equipo argentino, que no alcanzó a acomodarse en cancha cuando ya estaba abajo.

El segundo gol del Santos llegó sobre el cierre de la primera etapa. Gabigol apareció para marcar el 2-0 y poner al cuadro brasileño en ventaja cómoda al descanso. San Lorenzo se fue al vestuario contra las cuerdas, ante un rival que dominaba el partido y parecía encaminado a una victoria contundente en el Estadio Urbano Caldeira.

La reacción del Ciclón llegó en el complemento. A los 71 minutos, Mathías De Ritis descontó para los visitantes y le devolvió la esperanza al equipo de Álvarez, que volvió a creer en el empate. Trece minutos después, Rodrigo Auzmendi apareció para marcar el 2-2 definitivo a los 84′, una conquista clave que selló la remontada y dejó al Ciclón como puntero del Grupo D a falta de una fecha para el cierre de la fase grupal.