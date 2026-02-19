Gustavo Álvarez aún se encuentra libre tras su salida de Universidad de Chile. El entrenador argentino dejó a los azules tras el término de la temporada 2025 y no ha encontrado equipo para continuar su carrera.

Si bien se especuló con un supuesto acuerdo con la selección de Perú, esto se fue diluyendo y finalmente no quedó en nada. Además del conjunto incaico, el nombre del trasandino ha sonado en importantes equipos de América, pero por ahora sin acercamientos concretos.

Sin embargo, eso podría cambiar en los próximos días, puesto que un importante elenco del continente podría despedir a su actual DT y Álvarez toma fuerza para reemplazarlo en la banca.

Gustavo Álvarez en la órbita de club sudamericano

El club que está tras los pasos de Gustavo Álvarez es Alianza Lima. El elenco peruano es dirigido técnicamente por el ex Colo Colo, Pablo Guede, quien actualmente se encuentra en la cuerda floja debido a la eliminación en la primera fase de la Copa Libertadores a manos de 2 de Mayo.

Pese a que en el torneo local registra dos triunfos y un empate, la eliminación y la forma en la que juegan sus dirigidos no tiene convencida a la dirigencia, por lo que ya se especula con su posible salida.

De acuerdo a la información entregada por medios peruanos, si la escuadra de los Íntimos no vence a Sport Boys este viernes, Guede deberá dejar el club, por lo que se jugará el todo por el todo.

Álvarez toma fuerza en Alianza Lima ante la posible salida de Guede

En medio de esta situación el nombre que toma fuerzas para sustituir a Guede es el de Gustavo Álvarez, según información de El Líbero. Si bien aún no hay conversaciones concretas, sí existe un interés real por parte de la dirigencia de Alianza Lima.

El citado medio afirmó que el exentrenador de la U es el “candidato ideal” para la directiva blanquiazul, sobre todo considerando su conocimiento del medio, ya que estuvo al mando de Sport Boys y Atlético Grau.

De concretarse su arribo, Álvarez dirigirá a un chileno, puesto que actualmente el elenco limeño tiene en sus filas a Esteban Pavez, excapitán de Colo Colo, quien actualmente se encuentra recuperándose de un esguince en su tobillo.

📲 Sigue a Al Aire Libre para mantenerte informado con lo que ocurra con el futuro de Gustavo Álvarez.