La salida de Gustavo Álvarez de la U de Chile no estuvo exenta de polémicas. El entrenador se fue de los azules luego que su relación con la dirigencia se fuera tensionando producto de distintas situaciones ocurridas a lo largo del 2025.

Uno de los puntos que influyó fue el ofrecimiento que recibió por parte de la selección peruana cuando los universitarios se encontraban disputando fases decisivas en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, las conversaciones con la Federación incaica no llegaron a buen puerto, puesto que finalmente el DT que corre con ventaja para asumir el combinado nacional es el brasileño Mano Menezes. Aunque este no sería el único portazo que habría recibido el exestratega de Huachipato.

¿Nuevo portazo para Gustavo Álvarez?

Tras su frustrado arribo a la selección de Perú, el nombre de Gustavo Álvarez comenzó a sonar con fuerzas en Millonarios de Colombia, equipo en el que está el chileno Rodrigo Ureña y también un exdirigido suyo en la U, Rodrigo Contreras.

El ex U de Chile asomaba como opción para reemplazar a Hernán Torres, quien dejó el club luego de acumular tres derrotas consecutivas en el inicio del torneo cafetalero.

Sin embargo, cuando todo indicaba que asumiría como nuevo DT del equipo, irrumpió otro estratega por encima de Álvarez. “Millonarios avanza en las gestiones para concretar la llegada de Fabián Bustos como su entrenador”, reveló Mach Deportes.

“El entrenador argentino mantiene negociaciones muy avanzadas con la dirigencia para asumir el cargo, con conversaciones que ya se encuentran en su fase decisiva. Es el principal candidato para tomar el mando del equipo colombiano, a la espera de que se cierre el acuerdo en los próximos días”, agregó el citado medio.

El futuro de Gustavo Álvarez tras dejar la U de Chile

Pese a la aparición de Bustos, Álvarez no está del todo descartado en Millonarios, puesto que sigue siendo uno de los candidatos a la banca del equipo, aunque corre con menos ventaja que su compatriota. Otra de las alternativas del elenco colombiano es Ariel Holan.

Recordar que Álvarez dejó de ser entrenador del Romántico Viajero luego de la temporada 2025, y en dos campañas con los azules registró 53 triunfos, 20 empates y 20 derrotas en 93 compromisos.

