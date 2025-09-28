El entrenador de U de Chile, Gustavo Álvarez, reaccionó al empate 1-1 contra La Serena en el estadio La Portada, en duelo pendiente del Campeonato Nacional 2025.

El gran cuestionamiento a Álvarez fue la alineación de un “equipo B”, manteniendo apenas dos jugadores del último duelo ante Alianza Lima de mitad de semana, lo que al menos en términos de resultado no le sirvió.

🗣️ La explicación de Gustavo Álvarez por el equipo alternativo de U de Chile

Tras el partido, Gustavo Álvarez señaló en TNT Sports: “Nosotros primero, en cada oportunidad de éstas tenemos que demostrar la calidad del plantel, y que todos estén preparados para jugar”.

“A medida que vamos avanzando en las llaves de la Copa Sudamericana, yo observo un desgaste físico y emocional también, con dos noches de un descanso relativo, consideré que era dar mucha ventaja física y arriesgar lesiones”, añadió.

“Entonces los minutos que tuvo cada jugador en la cancha estuvo planificado para evitar lesiones y al mismo tiempo para dar oportunidades”, cerró.

