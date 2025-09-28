U de Chile se salvó en los minutos finales ante La Serena en el Campeonato Nacional 2025: los Azules empataron 1-1 en el estadio La Portada y se mantienen fuera de la zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Es el tercer partido consecutivo que la U no gana en la Liga de Primera, luego de las derrotas anteriores ante Audax Italiano y Colo Colo, quedando cuarta con 39 unidades, pero aún un partido pendiente.

Los goles de La Serena vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

Se trató de un duelo muy accidentado: en el primer tiempo salió en ambulancia el jugador de La Serena Sebastián Díaz tras un choque con su compañero Nicolás Ferreyra, que le provocó un corte grande en la cabeza. Afortunadamente siempre estuvo consciente y fue trasladado a un centro asistencial.

En el complemento apareció por momentos el buen juego: U de Chile mejoró con los ingresos de Lucas Assadi y Javier Altamirano, aunque pese a esto el primer gol fue de los Papayeros, a través de un tremendo remate de Jeisson Vargas en los 64’.

Después vinieron momentos aciagos para la U, dado que expulsaron al recién ingresado Fabián Hormazábal en los 72’ y le anularon un gol a Assadi poco antes de los 80’, debido a una falta previa de su asistente Maximiliano Guerrero.

Todo parecía totalmente sentenciado para U de Chile, pero llegó el empate de Lucas Di Yorio: el delantero encontró un balón flotante e “infló las redes” en los 86’, rescatando al menos un punto.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar U de Chile?

El próximo partido de U de Chile será el fin de semana del 17 al 19 de octubre ante Palestino, duelo válido por la Fecha 24 del Campeonato Nacional 2025.

La U debe buscar estadio para este duelo, ya que el estadio Nacional estará ese fin de semana albergando la final del Mundial Sub 20.

