Un momento dramático se vivió en el duelo de La Serena vs U de Chile, ya que un jugador del elenco local salió de la cancha en ambulancia tras chocar con un compañero.

La situación se tornó muy tensa en la cancha, con jugadores de la U tomándose la cabeza de la impresión de lo que estaban viendo. Momento muy complicado en el estadio La Portada.

🚑 El jugador de La Serena que salió en ambulancia ante U de Chile

Se trata de Sebastián Díaz, quien tras impactar con su cabeza a su compañero Nicolás Ferreyra, quedó con un corte, aunque obviamente la imagen televisiva no mostró mayormente el detalle de su lesión.

La ambulancia ingresó rápidamente a la cancha y personal médico realizó las primeras maniobras al jugador, que afortunadamente siempre estuvo consciente. De todas maneras, se retiró a un centro asistencial acompañado del gerente deportivo del club Hugo Valladares.

Como protocolo deportivo se activó la tarjeta rosada, lo que ocurre cada vez que un jugador sale por conmoción cerebral. En reemplazo de Díaz entró Gonzalo Jara.

🔗 Para saber más del duelo de La Serena vs U de Chile debes mantenerte conectado con Al Aire Libre.

Waiting for data available.