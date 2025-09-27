La Serena y Universidad de Chile juegan este domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.
A este encuentro los granates llegan en la decimotercera posición, a solo dos puntos de la zona de descenso, por lo que necesitan sumar de a tres. Los azules, en tanto, marchan sextos con 38 unidades y requieren ganar para no perder más terreno en la tabla de posiciones.
⚽ La Serena vs U de Chile en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto
- Estadísticas de equipos
📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs U de Chile?
El partido entre La Serena y Universidad de Chile está programado para este domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.
- 📅Fecha: Domingo 28 de septiembre
- 🕗Horario: 15:00 horas
- 🏟️Estadio: La Portada (La Serena)
📺 ¿Dónde ver en vivo La Serena vs U de Chile?
- 📺TV: TNT Sports Premium
- 💻Streaming: TNT Sports en Max
- 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre
🟨 Árbitros del partido entre La Serena vs U de Chile
- Árbitro: Mathias Riquelme
- 1er asistente: Juan Serrano
- 2do asistente: Wladimir Muñoz
- Cuarto árbitro: Mario Salvo
- VAR: Rodrigo Carvajal
- AVAR: Eric Pizarro
🧾 El XI de La Serena vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025
- El probable once: Fabián Cerda; Andrés Zanini, Nicolás Ferreyra, Lucas Alarcón, Fernando Dinamarca; Sebastián Díaz, Gonzalo Jara, Sebastián Gallegos, Felipe Chamorro; Ángelo Henríquez y Emanuel Herrera. DT: Mario Sciacqua.
🧾 El XI de U de Chile vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025
- El probable once: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.