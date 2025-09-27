La Serena y Universidad de Chile juegan este domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

A este encuentro los granates llegan en la decimotercera posición, a solo dos puntos de la zona de descenso, por lo que necesitan sumar de a tres. Los azules, en tanto, marchan sextos con 38 unidades y requieren ganar para no perder más terreno en la tabla de posiciones.

La Serena vs U de Chile en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23
La Serena
28/09/2025 15:00
Sin Comenzar
Universidad de Chile
  • Estadísticas de equipos
Últimos enfrentamientos
UNI 3 – 1 LA 17/04/2025

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs U de Chile?

El partido entre La Serena y Universidad de Chile está programado para este domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.

  • 📅Fecha: Domingo 28 de septiembre
  • 🕗Horario: 15:00 horas
  • 🏟️Estadio: La Portada (La Serena)

📺 ¿Dónde ver en vivo La Serena vs U de Chile?

  • 📺TV: TNT Sports Premium
  • 💻Streaming: TNT Sports en Max
  • 🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre La Serena vs U de Chile

  • Árbitro: Mathias Riquelme
  • 1er asistente: Juan Serrano
  • 2do asistente: Wladimir Muñoz
  • Cuarto árbitro: Mario Salvo
  • VAR: Rodrigo Carvajal
  • AVAR: Eric Pizarro

🧾 El XI de La Serena vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

  • El probable once: Fabián Cerda; Andrés Zanini, Nicolás Ferreyra, Lucas Alarcón, Fernando Dinamarca; Sebastián Díaz, Gonzalo Jara, Sebastián Gallegos, Felipe Chamorro; Ángelo Henríquez y Emanuel Herrera. DT: Mario Sciacqua.

🧾 El XI de U de Chile vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025

  • El probable once: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Assadi y Nicolás Guerra. DT: Gustavo Álvarez.