La Serena y Universidad de Chile juegan este domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada por la fecha 23 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

A este encuentro los granates llegan en la decimotercera posición, a solo dos puntos de la zona de descenso, por lo que necesitan sumar de a tres. Los azules, en tanto, marchan sextos con 38 unidades y requieren ganar para no perder más terreno en la tabla de posiciones.

⚽ La Serena vs U de Chile en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 23 La Serena Sin Comenzar Universidad de Chile Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 3 – 1 LA 17/04/2025

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan La Serena vs U de Chile?

El partido entre La Serena y Universidad de Chile está programado para este domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio La Portada de La Serena.

📅Fecha: Domingo 28 de septiembre

🕗Horario: 15:00 horas

🏟️Estadio: La Portada (La Serena)

📺 ¿Dónde ver en vivo La Serena vs U de Chile?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre La Serena vs U de Chile

Árbitro: Mathias Riquelme

1er asistente: Juan Serrano

2do asistente: Wladimir Muñoz

Cuarto árbitro: Mario Salvo

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Eric Pizarro

🧾 El XI de La Serena vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Fabián Cerda; Andrés Zanini, Nicolás Ferreyra, Lucas Alarcón, Fernando Dinamarca; Sebastián Díaz, Gonzalo Jara, Sebastián Gallegos, Felipe Chamorro; Ángelo Henríquez y Emanuel Herrera. DT: Mario Sciacqua.

🧾 El XI de U de Chile vs La Serena por el Campeonato Nacional 2025