U de Chile estuvo a punto de rescatar un empate con un golazo de Lucas Assadi, tras gran asistencia de Maxi Guerrero, pero la tecnología y la revisión arbitral cambiaron el destino del partido. En el minuto 77, el juez principal había validado la acción, sin embargo, el VAR detectó una infracción en el inicio de la jugada y la celebración azul quedó en nada.

❓ ¿Por qué anularon el gol de la U de Chile contra La Serena?

El tanto llegó tras una rápida contra iniciada por Maxi Guerrero, quien recibió la pelota y habilitó de gran manera a Assadi, que definió con clase. Sin embargo, el árbitro fue llamado por el VAR para revisar una acción previa en la que el propio Guerrero tomó de la camiseta a un rival. Esa falta fue determinante para invalidar el gol.

De esta manera, lo que parecía el 1-1 parcial para la U de Chile terminó en decepción para el plantel y los hinchas.

⚽ El rol de Assadi y Maxi Guerrero en la jugada anulada

Más allá de la decisión final, la jugada dejó en evidencia la calidad de Assadi en la definición y la visión de Guerrero para entregar una asistencia precisa. El tanto era considerado un golazo por la velocidad de la contra y la manera en que la U había superado líneas en ataque.

La frustración fue evidente, ya que los Azules habían encontrado el espacio que buscaba durante gran parte del segundo tiempo.

