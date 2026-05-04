Universidad de Chile enfrenta una jornada crítica tras el masivo operativo ordenado por el Ministerio Público. Según la Unidad de Investigación de BioBioChile, la fiscalía concretó este lunes el allanamiento al domicilio de Michael Clark, junto con el registro de las oficinas de Azul Azul en el CDA y otras cuatro sociedades vinculadas al Caso Sartor. La diligencia, gestionada por el fiscal Juan Pablo Araya, se enmarca en una indagatoria por presuntos delitos de negociación incompatible, administración desleal, fraude a la Ley de Mercado de Valores y omisión de oferta pública de adquisición de acciones.

¿Por qué la fiscalía allanó el CDA y el domicilio de Michael Clark?

El organismo persecutor investiga un esquema para financiar entidades vinculadas a los dueños de Sartor utilizando dineros de los aportantes sin su consentimiento.

La indagatoria apunta a que, entre 2016 y 2025, un grupo de imputados, entre los que figura Clark, estructuraron un plan para utilizar a Sartor AGF S.A. para financiar entidades relacionadas a sus socios, afectando directamente el interés de los clientes, muchos de ellos jubilados. En el procedimiento realizado en el Centro Deportivo Azul, efectivos de la PDI fiscalizaron a cerca de 15 trabajadores de las áreas de finanzas y operaciones.

Según aportó ADN Deportes, durante el operativo los funcionarios policiales “tomaron fotografías y se solicitaron pendrives y notebooks” para recabar evidencia digital clave en la trama de financiamiento.

Qué sociedades de Michael Clark fueron allanadas por la fiscalía

La orden de entrada y registro incluyó seis domicilios clave que forman parte de la estructura societaria ligada a la administración de la U.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó la incautación de dispositivos electrónicos y documentación legal en las siguientes dependencias:

Azul Azul S.A. (ubicada en el CDA)

(ubicada en el CDA) Domicilio particular de Michael Clark

Bulla SpA

Romántico Viajero SpA

Inversiones Antumalal Limitada

RedWood Capital SpA

Las sanciones de la CMF y el impacto en la propiedad de la U

Este golpe judicial se produce seis meses después de que la Comisión para el Mercado Financiero impusiera multas históricas al exmandatario azul.

En noviembre de 2025, la CMF sancionó a Clark con una multa de UF 65.000 (más de $2.500 millones) y lo inhabilitó por cinco años para ejercer cargos directivos en el sistema financiero. El organismo determinó que los directores “actuaron privilegiando el interés de empresas relacionadas a ellos por sobre el de los fondos administrados”.

La fiscalía sospecha que estos recursos pudieron ser utilizados para financiar la compra de las acciones de Carlos Heller mediante el fondo Tactical Sport. Cabe recordar que Clark renunció a la presidencia de la concesionaria hace una semana, cargo que ahora ocupa Cecilia Pérez.