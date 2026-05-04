La tranquilidad total se resiste a instalarse en el Centro Deportivo Azul. Si bien Universidad de Chile celebró el fin de semana una contundente y valiosa victoria por 5-0 frente a Deportes La Serena por la Copa de la Liga, el saldo dejó un sabor amargo para el cuerpo técnico de Fernando Gago.

El defensor Nicolás Ramírez, pieza fundamental en la estructura laica, encendió todas las alarmas al sufrir una delicada complicación física que lo obligó a abandonar el terreno de juego en la primera fracción. El zaguero demostró un sacrificio conmovedor por la camiseta, pero esa enorme entrega hoy lo tiene a la espera de exámenes médicos decisivos para conocer su tiempo de recuperación.

¿Qué lesión sufrió Nicolás Ramírez en la U de Chile?

El cuerpo médico sospecha de un problema en el músculo isquiotibial tras un enorme esfuerzo del central para bloquear un remate con destino de gol.

La jugada que originó la dolencia refleja el compromiso total del “Patroncito” con el equipo. Corría el minuto 34 del primer tiempo, justo después de la anotación de Juan Martín Lucero, cuando Ramírez estiró la pierna al límite para bloquear un peligroso disparo del cuadro granate que amenazaba el pórtico azul.

Inmediatamente sintió un fuerte tirón que le impidió continuar batallando, siendo reemplazado de urgencia por Franco Calderón. Según la información revelada por La Magia Azul, este lunes es un día clave en el CDA, ya que el jugador se someterá a estudios por imagen para determinar si existe un desgarro o si, afortunadamente, solo se trata de una severa contractura por la heroica cobertura.

¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile y cuántos partidos se perdería Nicolás Ramírez?

De confirmarse un desgarro, el central sería baja por varias semanas, dejando mermada la zaga para el próximo desafío de la U ante Unión La Calera, programado para el 10 de mayo.

El infortunio del zaguero se suma a una lista de bajas que ya venía golpeando duramente al plantel en esta exigente temporada 2026. El cuerpo técnico aguarda con ansias que los plazos de recuperación sean los más breves posibles para no desarmar una defensa que hoy tiene a los azules liderando su zona.

El panorama para los universitarios de cara al futuro inmediato es de dulce y agraz. Por un lado, el equipo llega con el ánimo a tope y un poderío ofensivo intacto tras golear por 5-0 a los papayeros. Esta contundente presentación les permitió alcanzar los 10 goles a favor y consolidarse en la cima del Grupo D de la Copa de la Liga con 7 unidades, registrando a la fecha dos triunfos, un empate y apenas una caída.

Sin embargo, el gran dolor de cabeza para Fernando Gago de cara a su próximo desafío visitando a Unión La Calera —duelo pactado para el domingo 10 de mayo a las 15:00 horas en el Estadio Nicolás Chahuán— será rearmar su última línea. En ese complejo escenario, Franco Calderón asoma como la principal carta y pieza de recambio, teniendo que cargar con la enorme responsabilidad defensiva tal como lo hizo al ingresar de urgencia en el primer tiempo tras la dolorosa baja de Ramírez.