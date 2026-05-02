De la mano de su cantera, Universidad de Chile logró una estrepitosa goleada ante La Serena por la cuarta fecha de la Copa de la Liga. Con este resultado, los azules ascienden a la cima del Grupo D de la competencia con chances claras de clasificar a la siguiente fase. Durante el encuentro, los jóvenes formados en el CDA demostraron su talento y buen fútbol, donde uno de ellos consiguió ser el jugador del partido.

Se trata de Ignacio Vásquez, extremo izquierdo de la U que ha convencido con su juego a Fernando Gago, quien le otorgó toda su confianza para que sea parte del once titular de los universitarios. Tras su gran duelo ante los granates, donde convirtió un gol y dio una asistencia, Vásquez reveló que ha mantenido una lesión, por lo que ha tenido que tomar medidas extremas para seguir siendo considerado por Pintita.

La lesión que afecta a Ignacio Vásquez

Tras la goleada de los azules en La Portada, Ignacio Vásquez fue escogido como el mejor jugador del partido, por lo que se acercó a los micrófonos de TNT Sports a recoger su premio. En conversación con Marcelo Díaz, el comunicador le consultó sobre una dolencia en su hombro izquierdo que lo molestaba notoriamente en el partido, a lo que el atacante azul confesó que hace un par de duelos sufrió una lesión que lo ha obligado a infiltrarse para poder ser parte de las citaciones de Gago.

“Me caí, recibí un golpe y nunca paré. Es una lesión con la que tenía que parar un poco, pero yo quería estar. Todos los partidos debo pinchar el hombro para no sentir dolor en el área. Hay que hacerlo por que quiero estar para el equipo y no faltar a ningún partido”, señaló Vásquez, quien mencionó que arrastra una dolencia que lo ha obligado a tomar medidas para no ser marginado del plantel.

Ignacio Vasquez fue el jugador del partido ante Deportes La Serena por la fecha 4 de la Copa de la Liga, donde logró marcar el tercer gol de los azules previo al final del segundo tiempo. Además, el atacante formado en el CDA asistió a Maximiliano Guerrero para el cuarto tanto de los universitarios en el norte.

¿Cuándo juega U de Chile?

Universidad de Chile deberá pasar la página para enfrentar una nueva final en la Copa de la Liga, esta vez por la quinta fecha del Grupo D. Los azules visitarán el próximo domingo 10 de mayo a Unión La Calera. El duelo entre cementeros y universitarios se disputará en el Estadio Nicolás Chahuán a partir de las 15:00 horas.