U de Chile tiene a casi todo su plantel disponible: decimos “casi” porque hay dos jugadores desgarrados que complican a Gustavo Álvarez.

Por supuesto, ambos futbolistas no estuvieron disponibles para el duelo ante La Serena y preocupan de cara al futuro.

❌ Los jugadores de U de Chile que están desgarrados

Se trata de Marcelo Díaz y Matías Sepúlveda: futbolistas que salieron lesionados ante Alianza Lima, aunque en el caso del primero fue en la ida en Perú y en el caso del Tucu en la revancha en Coquimbo.

Si bien ambas lesiones ya eran conocidas, es importante enmarcarlas, ya que Carepato, por ejemplo, estuvo en la banca en el duelo de vuelta ante Alianza, lo que generó dudas sobre su estado físico, aunque ya se sabe que tiene un desgarro de isquiotibial.

Por el lado de Sepúlveda, no había un reporte oficial del club sobre su lesión, así que es valioso conocer que tiene también un desgarro en uno de sus isquiotibiales.

✅ La buena noticia para U de Chile sobre sus lesionados

La buena noticia para U de Chile y sus lesionados es que tras el duelo ante La Serena, hay varias semanas de paralización de la competencia en Chile, debido al Mundial Sub 20.

De hecho, el próximo partido de la U es el fin de semana del 18 y 19 de octubre (incluso puede jugarse el viernes 17), por lo que los lesionados tienen bastante tiempo para recuperarse.

