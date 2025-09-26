En Universidad de Chile todo es alegría. Los azules dejaron en el camino a Alianza Lima y se inscribieron en semifinales de la Copa Sudamericana, instancia donde enfrentarán a Lanús en busca de la final.

Sin embargo, la felicidad por el histórico triunfo se transformó rápidamente en preocupación, puesto que la gran campaña del equipo despertó el interés por Gustavo Álvarez, quien tendría dos ofertas para dejar el club.

😱 Las ofertas por Álvarez que sacuden a la U de Chile

El entrenador argentino que ha conquistado tres títulos en el fútbol chileno (uno con Huachipato y dos con Universidad de Chile) estaría siendo pretendido por otros equipos e incluso tendría ofertas sobre la mesa.

Así lo reveló el periodista de Radio Agricultura, Cristián Caamaño, quien contó que el representante de Gustavo Álvarez llegó hasta Coquimbo para presenciar la clasificación de los universitarios.

“Todo el jolgorio que hubo por la clasificación, provocó cierto nerviosismo en la reunión que tuvo con su repre. Hay dos ofertas por Álvarez que el representante se las hizo saber a la U y ahora comienza una etapa de negociación para sostenerlo”, señaló el comunicador.

🤔 ¿Hasta cuándo tiene contrato Álvarez con U de Chile?

Pese a las ofertas, en Universidad de Chile existe cierta tranquilidad, puesto que Gustavo Álvarez tiene contrato con el club hasta fines de 2026.

Por ello, en caso de que algún club lo quiera, deberán negociar con los laicos una eventual salida. Lo cierto, es que los números del DT han despertado el interés y su futuro podría resolverse en las próximas semanas.

