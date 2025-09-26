El sueño internacional de Universidad de Chile sigue en pie. Los azules dieron un golpe de autoridad al clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana, donde se medirán con Lanús, uno de los equipos más regulares de Argentina en el certamen.

En la U ya trabajan pensando en el cruce, pero más allá de la estrategia futbolística, surgió una gran incógnita: ¿Dónde jugarán el duelo de ida como locales? En el CDA esperan volver a Ñuñoa, sin embargo, la opción del Estadio Nacional parece complicarse.

🏟️ Estadio Nacional y la U de Chile en semifinales

En conversación con ADN Deportes, el Ministro del Deporte, Jaime Pizarro, despejó dudas sobre la disponibilidad del recinto.

“El estadio se entregó con anticipación y se recibe también con un plazo adicional. Esperamos acortar los plazos, pero no es para el 20 de octubre”, señaló.

El motivo es claro: tras el Mundial Sub 20, que termina el 19 de octubre, queda pendiente un trabajo logístico de desinstalación y limpieza. “Hay una serie de elementos de comunicación, transmisión y brandeo que debe ser retirado. El plazo es bastante mayor”, explicó Pizarro.

⚽ Azul Azul obligado a buscar alternativas

La respuesta del ministro deja prácticamente descartada la posibilidad de usar el Nacional frente a Lanús. “En principio, yo imagino que no, salvo que existan condiciones que después lo cambien”, cerró.

Con esto, Azul Azul tendrá que definir rápidamente dónde jugará su duelo más esperado en la Sudamericana. Si bien no habrá público por sanción de Conmebol, la localía y el peso simbólico del estadio son factores clave para los azules.