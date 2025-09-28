Universidad de Chile ya dio vuelta la página tras su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana y ya piensa en su próximo objetivo: Deportes La Serena por la Fecha 23 del Campeonato Nacional.

Para este partido, los azules saltarán a la cancha con importantes modificaciones, pensando en dar descanso a sus principales figuras. Por ello, Gustavo Álvarez optará por la rotación y dar minutos a jugadores que no han visto tanta acción en el último tiempo.

⚽ Las bajas de U de Chile para enfrentar a La Serena

Para este compromiso, la U tiene bajas claves. Por ejemplo, no podrá contar con Marcelo Díaz ni Matias Sepúlveda producto de molestias físicas.

A ellos se suman Charles Aránguiz y Franco Calderón, suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas y expulsión, respectivamente, por lo tampoco dirán presente.

📁 La formación de U de Chile vs La Serena

De esta forma, Gustavo Álvarez solo utilizará a dos de los titulares de la victoria por 2-1 sobre Alianza Lima, aunque sí alineará desde la partida a jugadores que ingresaron en aquel partido.

De esta forma, la U saldrá con Cristopher Toselli en el arco; David Retamal, Nicolás Ramírez e Ignacio Tapia en defensa; Nicolás Fernández, Sebastián Rodríguez, Felipe Salomoni y Antonio Díaz en el mediocampo; Maximiliano Guerrero, Rodrigo Contreras y Leandro Fernández en ataque.