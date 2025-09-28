Universidad de Chile dio un importante paso en la Copa Sudamericana. Los azules dejaron en el camino a Alianza Lima y se inscribieron en las semifinales del torneo continental, instancia donde se medirán a Lanús de Argentina.

Con esto, los dirigidos por Gustavo Álvarez tendrán un calendario cargado de partidos en octubre, con Clásico Universitario incluido. De hecho, la U deberá visitar a U Católica en medio de su trascendental cruce en el plano internacional, lo que ha elevado los rumores sobre una posible suspensión.

😮 Pablo Milad le da un portazo a la U de Chile

Tras el debut triunfal de Chile en el Mundial Sub 20, el presidente de la ANFP, Pablo Milad, conversó con los medios de comunicación y entre otras cosas fue consultado por la realización del Clásico Universitario del próximo mes de octubre.

El mandamás del fútbol chileno fue enfático y aclaró que “nosotros somos muy respetuosos de las normas para todos. Los plazos se dan en cada uno de los partidos… juega el jueves 23 y el jueves 30, son bastantes días de descanso entre uno y otro. Solamente está el clásico que está 72 horas dentro de esa semana. Hasta ahora no hemos recibido nada oficial de la Universidad de Chile. Nosotros tenemos que aplicar el reglamento para todos igual”.

🤔 ¿Qué dice el reglamento de la ANFP sobre la suspensión de partidos?

El Artículo 22º de las Bases del Campeonato Nacional 2025 establece que “no constituirá causal de suspensión o reprogramación de un partido el hecho que un club se encontrare participando en alguna competencia internacional oficial, salvo que estuviere disputando la semifinal o final de tal compromiso”.

En ese contexto, el equipo “podrá solicitar la suspensión de su partido inmediatamente anterior correspondiente al Campeonato Nacional, siempre que dicho partido esté programado a menos de 72 horas del partido internacional”.

📅 ¿Cuándo juega U Católica vs U de Chile?

Universidad Católica recibirá Universidad de Chile en el Claro Arena por la fecha 25 del Campeonato Nacional el próximo 26 de octubre en horario por confirmar.

Tres días antes, los azules se medirán a Lanús por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. La revancha, en tanto, está prevista para el jueves 29 del mismo mes.